Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer qué se debe de hacer en caso de no haber cobrado el cuarto pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Si no puedes cobrar tu Pensión Bienestar en un cajero debido a un problema técnico, tu dinero está seguro y se reflejará en tu cuenta en unos días hábiles.

Para resolverlo, contacta la Línea del Bienestar al 800 639 4264 o a la institución del cajero y luego acude directamente a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar tu dinero en la ventanilla presentando tu INE.

Asimismo, a través de sus canales de comunicación, la Condusef reveló varios consejos para sacar el dinero de la Pensión Bienestar:

Evitar utilizar cajeros poco iluminados, muy concurridos o que estén ubicados en lugares aislados.

No usarlos en caso de que se note la presencia de individuos sospechosos.

A la hora de sacar el dinero, tener la tarjeta a la mano, para evitar perder tiempo y distracciones.

Es importante revisar el aspecto del cajero, es decir, que no se vea dañado o alterado.

Hay que desconfiar de cajeros con letreros o comunicados donde soliciten información confidencial.

No aceptar la ayuda de terceros si el cajero presenta fallas, y cancele la operación antes de irse.

Se recomienda utilizar cajeros ubicados en las propias sucursales del banco emisor.

Si se utiliza un cajero de otro banco, las comisiones deberán mostrarse en la pantalla.

Es muy importante finalizar las operaciones con la tecla “cancelar”, antes de retirarse.

Calendario de pago de septiembre de las Pensiones Bienestar

El calendario de pago del mes de septiembre, a beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, es el siguiente.

A: Lunes 1 de septiembre.

B: Martes 2 de septiembre.

C: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

D, E y F: Viernes 5 de septiembre.

G: Lunes 8 y martes 9 de septiembre.

H, I, J y K: Miércoles 10 de septiembre.

L: Jueves 11 de septiembre.

M: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre.

N, Ñ y O: Miércoles 17 de septiembre.

P y Q: Jueves 18 de septiembre.

R: Viernes 19 y lunes 22 de septiembre.

S: Martes 23 de septiembre.

T, U y V: Miércoles 24 de septiembre.

W, X, Y y Z: Jueves 25 de septiembre.

