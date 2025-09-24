Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer qué se debe de hacer en caso de no haber cobrado el cuarto pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.Si no puedes cobrar tu Pensión Bienestar en un cajero debido a un problema técnico, tu dinero está seguro y se reflejará en tu cuenta en unos días hábiles. Para resolverlo, contacta la Línea del Bienestar al 800 639 4264 o a la institución del cajero y luego acude directamente a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar tu dinero en la ventanilla presentando tu INE. Asimismo, a través de sus canales de comunicación, la Condusef reveló varios consejos para sacar el dinero de la Pensión Bienestar:El calendario de pago del mes de septiembre, a beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, es el siguiente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL