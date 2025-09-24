Pensión ISSSTE e IMSS: ¿quién recibe primero el pago de octubre 2025?

El calendario de pagos de pensiones del IMSS y del ISSSTE es uno de los temas más buscados a finales de cada mes, ya que millones de jubilados en México dependen de estas fechas para organizar sus finanzas personales, pagos, y cobros. De cara al mes de octubre 2025, para el que faltan algunos días, ambos institutos ya definieron cuándo depositarán, pero existe una diferencia en quién recibe primero.

El pago de la pensión IMSS en octubre 2025

De acuerdo con la programación oficial publicada en calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de pensión del IMSS se realiza el primer día hábil de cada mes. En esta ocasión, corresponde al miércoles 1 de octubre de 2025, fecha en la que los recursos estarán disponibles para los beneficiarios en sus cuentas bancarias.

La pensión del IMSS es una prestación económica que protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad o al cumplir 60 años de edad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, y sobre todo, el interesado sea una persona inscrita bajo la Ley de 1973.

El pago de pensión ISSSTE en octubre 2025

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene establecido su depósito un día antes del arranque del nuevo mes. Según su calendario oficial, el martes 30 de septiembre de 2025 será la fecha en que los jubilados y pensionados reciban el depósito correspondiente al mes de octubre.

Este adelanto forma parte de la planeación anual que el ISSSTE publicada desde enero para que los beneficiarios puedan prever gastos y organizar sus ingresos.

¿Quién recibe primero, pensionados del IMSS o del ISSSTE?

En este caso, los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán primero el pago, el 30 de septiembre, mientras que los afiliados al IMSS lo tendrán disponible el 1 de octubre. Aunque la diferencia es solo de un día, resulta relevante para quienes dependen de este recurso mes con mes.

Ambos institutos buscan dar certidumbre y orden en la entrega de la pensión, recordando a los beneficiarios la importancia de consultar los calendarios oficiales para evitar confusiones o desinformación. Además, recuerdan que el dinero está disponible solo a partir de la fecha que marca el calendario de cada uno.

