Pensión IMSS e ISSSTE: quiénes reciben primero el aguinaldo 2025

El aguinaldo es uno de los apoyos económicos más esperados en México este 2025, especialmente para pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE. Aunque ambos grupos lo reciben de manera anticipada en comparación con los trabajadores en activo, hay diferencias importantes en el calendario de pagos que determinan quién recibe primero este dinero extra antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Quiénes reciben primero el aguinaldo entre la pensión IMSS e ISSSTE?

Hasta el momento, se sabe que los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 son los primeros en recibir el aguinaldo. Este pago equivale a una mensualidad de la pensión y se deposita junto con el pago regular de noviembre, programado para el 3 de noviembre de 2025.

En cambio, los jubilados del ISSSTE también reciben su aguinaldo en noviembre, pero su dinero se entrega en dos partes. Para ellos, el pago corresponde a 40 días de salario:

La primera parte se entrega en la primera quincena de noviembre (la fecha exacta aún no ha sido confirmada), sin embargo, vale la pena mencionar que el dinero de la pensión de ese mes se entrega el 30 de octubre, por lo que será antes.

La segunda parte del aguinaldo se deposita hasta la primera quincena de enero de 2026.

El pago del aguinaldo para los trabajadores en activo

Los empleados afiliados al IMSS que mantienen una relación laboral vigente deberán esperar hasta diciembre para recibir su aguinaldo de 2025. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la fecha límite para que los patrones cumplan con esta prestación es el 20 de diciembre, aunque muchas empresas suelen adelantar el pago unos días antes.

Ya sea para pensionados o para trabajadores en activo, el aguinaldo es un apoyo muy importante para las familias mexicanas en la cercanía de Navidad y Año Nuevo, pues permite solventar gastos de temporada, liquidar deudas o planear mejor los recursos del hogar.

