Pensión ISSSTE: esta es la fecha tentativa para el pago de octubre 2025

Aunque se dice que es de manera tentativa, los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben saber que ya es oficial la fecha en la que recibirán el depósito correspondiente al mes de octubre de 2025. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el décimo depósito del año se realizará a partir del martes 30 de septiembre.Este pago forma parte de la programación establecida desde enero pasado, cuando el instituto dio a conocer todas las fechas para el cobro de las pensiones a lo largo del año. La publicación del documento tiene la intención de que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE puedan planificar con anticipación sus finanzas personales y eviten imprevistos relacionados con el cobro de su dinero.La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más y al menos 25 años de cotización ante el Instituto.Desde enero se divulgaron los días en los que los beneficiarios de la pensión del ISSSTE recibirán su dinero del mes que corresponda. En el caso de octubre, el pago, como ya mencionó antes, será a partir del 30 de septiembre.El ISSSTE asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.