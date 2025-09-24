Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión ISSSTE: esta es la fecha tentativa para el pago de octubre 2025

Los beneficiarios deben estar listos para recibir el depósito correspondiente a la pensión del ISSSTE del mes de octubre del año en curso

Por: Oralia López

Desde enero se divulgaron los días en los que los beneficiarios de la pensión del ISSSTE recibirán su dinero del mes que corresponda, y esto incluye a octubre. ESPECIAL / CANVA

Desde enero se divulgaron los días en los que los beneficiarios de la pensión del ISSSTE recibirán su dinero del mes que corresponda, y esto incluye a octubre. ESPECIAL / CANVA

Aunque se dice que es de manera tentativa, los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben saber que ya es oficial la fecha en la que recibirán el depósito correspondiente al mes de octubre de 2025. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el décimo depósito del año se realizará a partir del martes 30 de septiembre.

Este pago forma parte de la programación establecida desde enero pasado, cuando el instituto dio a conocer todas las fechas para el cobro de las pensiones a lo largo del año. La publicación del documento tiene la intención de que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE puedan planificar con anticipación sus finanzas personales y eviten imprevistos relacionados con el cobro de su dinero.

Lee: Pensión ISSSTE: ¿Cuándo depositan la primera parte del aguinaldo 2025?

¿Quién puede recibir la pensión del ISSSTE?

La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más y al menos 25 años de cotización ante el Instituto.

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE de 2025

Desde enero se divulgaron los días en los que los beneficiarios de la pensión del ISSSTE recibirán su dinero del mes que corresponda. En el caso de octubre, el pago, como ya mencionó antes, será a partir del 30 de septiembre.

  • Enero | Jueves 2 de enero
  • Febrero | Viernes 31 de enero
  • Marzo | Jueves 27 de febrero
  • Abril | Viernes 28 de marzo
  • Mayo | Miércoles 30 de abril
  • Junio | Viernes 30 de mayo
  • Julio | Martes 30 de junio
  • Agosto | Miércoles 30 de julio
  • Septiembre | Viernes 29 de agosto
  • Octubre | Martes 30 de septiembre
  • Noviembre | Jueves 30 de octubre
  • Diciembre | Viernes 28 de noviembre

El ISSSTE asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

ESPECIAL / ISSSTE 
ESPECIAL / ISSSTE 

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Pensión IMSS e ISSSTE: quiénes reciben primero el aguinaldo 2025

Además: Inapam: Fecha límite para que adultos mayores reciban aguinaldo en 2025

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones