Pensión Bienestar: ¿Pagarán aguinaldo en el próximo bimestre de 2025?

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes en México y, conforme se acerca el cierre del año, surge la duda entre muchos beneficiarios: ¿darán aguinaldo junto con el próximo pago de 2025?

El aguinaldo es un derecho laboral contemplado en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece que todos los trabajadores deben recibir este pago antes del 20 de diciembre. Por ley, equivale como mínimo a 15 días de salario y se trata de una prestación obligatoria para quienes mantienen una relación laboral formal con un patrón.

En el caso de las pensiones del IMSS e ISSSTE, existen diferencias importantes. Los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 sí reciben aguinaldo, equivalente a una mensualidad de su pensión, mientras que aquellos bajo la Ley de 1997 no cuentan con este beneficio. Por su parte, los jubilados del ISSSTE reciben hasta 40 días, repartidos en dos exhibiciones: la primera en noviembre y la segunda en enero de 2026.

Las pensiones que NO pagan aguinaldo en 2025

Sin embargo, la situación es distinta para quienes reciben la Pensión del Bienestar para adultos mayores, al menos para 2025. Este apoyo no es considerado un salario ni una pensión contributiva, sino un programa social financiado por el Gobierno de México. Por ello, los beneficiarios no recibirán aguinaldo en el próximo pago, que se contempla para el mes diciembre, justo en la época de las fiestas de Navidad, ni tampoco a fin de año. Los depósitos se mantienen de manera bimestral y no incluyen prestaciones como pago extra, vacaciones o seguridad social.

En cuanto a la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), tampoco contempla aguinaldo de manera directa. No obstante, quienes participan en el programa de Vinculación Productiva del Inapam, y son contratados de manera formal por empresas, sí pueden acceder al aguinaldo y demás prestaciones de ley, ya que se rigen bajo la LFT.

Entonces, para este 2025, los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar deben tener claro que no recibirán aguinaldo en el próximo depósito, a diferencia de pensionados del IMSS (Ley de 1973) e ISSSTE. El programa se limita al pago bimestral ya establecido en su calendario oficial, y solo hay que estar al pendiente del calendario de depósitos oficial.

