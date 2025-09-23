Farmacia Guadalajara ofrece esta semana una gama de descuentos y promociones, en diversas líneas de productos, a continuación te decimos algunas para hoy, martes 23 de septiembre.

En esta ocasión, te presentamos algunos productos seleccionados de cuidado personal y belleza, dentro de promociones del 30% de descuento.

Cabe resaltar que las promociones y descuentos pueden variar dependiendo de cada sucursal física de Farmacia Guadalajara.

Ofertas de Farmacia Guadalajara hoy, martes 23 de septiembre

Recuerda que, las promociones están sujetas a los términos y condiciones tanto de la tienda en línea como de la física. Además, la disponibilidad está sujeta a existencia en sucursales. Antes de realizar tu compra, puedes verificar los términos y condiciones aquí.

A continuación, te presentamos algunas de las ofertas en productos de cuidado personal y belleza, con 30% de descuento.

Promociones en Farmacia Guadalajara del 30% de descuento

Cremas Faciales Pond´s Age o Bright Miracle (Excepto limpiadores).

Línea Kdelle (Excepto kit bloqueador).

Shampoo y acondicionador 400 ml. O tratamientos capilares Herbal Essences y Pantene o Shampoo Head & Shoulders 375 (Excepto packs).

Cepillos Novacare

Toda la Línea Saba

Pasta Novacare Absolute

Rastrillos Pestrobarba 3, 4 piezas o más.

Gillete Venus, 2 piezas o más (excepto packs)

Almohadillas faciales Atlanta y aplicadores Linette o Curapack.

Línea Terssura.

Fuadores Fixagel.

Desodorantes Clean and



Cabe resaltar que los siguientes precios son exclusivos para venta en línea y pueden diferir de los precios en sucursal; también pueden variar dependiendo de la zona geográfica.

