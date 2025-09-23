Esta es la cuarta semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate Saladette por kilo a $11.80 pesos

Piña miel por kilo a $19.80 pesos

Melón chino por kilo a $19.80 pesos

Papaya por kilo a $31.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $29.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $35.80 pesos

Aguacate hass malla por pieza a $39.90 pesos

Lechuga romana por pieza a $19.80 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $19.50 pesos

Brócoli por kilo a $47.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $39.80 pesos

Jícama por kilo a $19.80 pesos

Kiwi por kilo a $74.80 pesos

Champiñón blanco granel por kilo a $69 pesos

Elote Blanco por pieza a $9.80 pesos

Manzana Red bolsa a $28.80 pesos

Flor de Jamaica a granel a $188 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res por kilo a $98.90 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada a $69.80 pesos

Pierna de cerdo sin hueso fresca a $108.00 pesos

Pechuga de pollo por kilo a $154.90 pesos

Filete basa rojo por kilo a $71.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $179 pesos

Menudo de res por kilo a $114 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $158 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

