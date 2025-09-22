Llaman a diseñar el AMG como una ciudad para peatones en el Día Mundial sin auto

En el marco del Día Mundial sin auto, que desde 2018 se conmemora el 22 de septiembre en México, autoridades estatales y municipales hicieron un llamado a diseñar el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como una ciudad destinada para peatones, en lugar de para la movilidad motorizada, pues recordaron que el 80 por ciento del espacio público de la metrópoli está destinada al automóvil.

Paloma Cruz Vázquez, directora de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, señaló que el 60 por ciento de la población metropolitana, alrededor de tres millones 180 mil personas, no cuentan con vehículo propio. Pidió pensar en una ciudad diferente, donde los peatones puedan convivir en el espacio público de manera segura, accesible, incluyente y sustentable.

"Soñamos con una ciudad diferente, soñemos con una manera de movernos, que no tenga implicaciones al medio ambiente y que no tenga implicaciones que puedan ser muy graves para el futuro o para el hoy", comentó.

Con motivo de la conmemoración de este día, se llevaron a cabo distintas actividades en avenida Chapultepec, como clases para andar en bicicleta, exposiciones de arte, lectura de textos en voz alta y la adopción de plantas por parte de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. El director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Jesús Carlos Soto Morfín, detalló que con esta celebración inicia la Semana de la Movilidad, en la cual se realizarán actividades, en coordinación con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), destinadas a concientizar a la población con el fin de reducir el uso del automóvil. Algunas de ellas son biciescuelas, charlas en centros universitarios y conferencias.

De izq. a der.: Saúl González, Paloma Cruz, Alejandra Cruz, Adrián López y Jesús Soto. EL INFORMADOR/J.ACOSTA

"El cambio de paradigma que buscamos, y por eso celebramos este día de manera oficial en Jalisco, pero también en todo el mundo, es para invitar al cambio de conciencia. Que pensemos lo que sería vivir en una ciudad no dominada por el automóvil particular, y por supuesto que las políticas públicas, tanto municipales como estatales, se han ido encaminando a este cambio de paradigma en los últimos años: las redes de infraestructura peatonal y ciclista, el sistema de bicicleta pública, las mejoras al transporte público, la operación semafórica", afirmó.

Soto Morfín lamentó que el universo de vehículos en la metrópoli aumenta siete por ciento al año, mientras que el de motocicletas lo hace en un 16 por ciento. Se estima que en Jalisco mueren alrededor de mil 250 personas al año por siniestro viales, principalmente por este último medio de transporte, seguido de peatones atropellados por vehículos particulares. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo, así como el uso del celular al conducir y la distracción al volante. En el AMG hay alrededor de tres millones de automóviles particulares, añadió.

"Los esfuerzos que se están haciendo en materia de infraestructura, en materia operativa y de regulación tienen que ver con lograr bajarle la velocidad a velocidades seguras. Recordar, en este día, especialmente, que una velocidad segura en vías primarias es de 50 kilómetros por hora, vías terciarias o secundarias 30 km/h, y nuestra ley de movilidad marca hasta 10 km/h en entornos escolares. Entonces estamos haciendo un llamado como autoridades para que se respeten estos límites de velocidad en la ciudad", dijo.

Por su parte, el director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Saúl González, advirtió que las ciudades deben estar pensadas en torno a los peatones. Invitó a la ciudadanía a reapropiarse del espacio público participando en actividades de movilidad activa.

Por último, el administrador general de la AMIM, Adrián López González, destacó que se incorporaron dos nuevas estaciones al sistema de Mi Bici este año, con lo que la metrópoli cuenta con 370 puertos. Además, resaltó que las biciescuelas se llevarán al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

YC