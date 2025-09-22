Guadalajara está lista no solo para darle la bienvenida a una de las bandas de pop más aclamadas de la última década, sino también para abrir las puertas del tan esperado recinto que promete ser el próximo sitio en el que los tapatíos creen memorias y recuerdos inolvidables, acompañados de música y grandes shows en vivo. La Arena Guadalajara se prepara para recibir al público por primera vez de la mano de Maroon 5, quienes serán los encargados de inaugurar este mágico lugar, y qué mejor que hacerlo con una increíble promoción que Banco Azteca trae para ti.

A través de sus redes sociales, Banco Azteca compartió una promoción única e imperdible para los amantes de la música y para todos aquellos interesados en cantar este próximo 2 de octubre junto a Adam Levine y su banda.

Al igual que otras instituciones bancarias, Banco Azteca busca abrirse paso como uno de los medios principales que proporcionen los mejores beneficios para espectáculos y cualquier cosa que entre en el área de entretenimiento, por lo que, con la tan ansiada apertura de la Arena Guadalajara, la entidad financiera anunció que, en la compra de un boleto con cualquier tarjeta de crédito o débito Banco Azteca, recibirás otro completamente gratis.

Por el momento, esta oportunidad estará disponible únicamente para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara y será válida del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2025 .

El límite de compra es de hasta 8 boletos por transacción, y puedes adquirir tus entradas ya sea en las taquillas del recinto o a través del sitio oficial de venta: https://www.superboletos.com.

Con esta promoción, Banco Azteca demuestra su compromiso de mantenerse cerca de sus clientes, no solo mediante soluciones financieras, sino también generando experiencias que se alinean con sus intereses y pasiones, como la música.

Así que prepárense, fanáticos de Maroon 5, que está muy cerca la tan esperada fecha para cantar los más grandes éxitos del grupo estadounidense como “This Love”, “Moves Like Jagger” y “Sugar”. Ahora, Banco Azteca lo pone mucho más fácil para que puedas disfrutar de esta noche con toda tu familia y amigos.

