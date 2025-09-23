En una jornada que inicia con un dólar estable, el peso mexicano comenzó con fluctuaciones hoy martes 23 de septiembre de 2025.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una apreciación marginal de 0.02% con respecto al cierre de ayer lunes.

El tipo de cambio cotiza en 18.35 pesos por dólar al mayoreo este día, lejos de los 19 pesos y con tendencia a avanzar, según el momento del día.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día el peso ha sido favorecido ante un dólar estable y un mejor resultado de las ventas minoristas locales, pese a que el reporte de la actividad económica limita el avance de a moneda nacional.

El diario también menciona que entre las 16 monedas que sigue, el peso mexicano es de las que empiezan las operaciones del día con ganancias, a una semana de que culmine el noveno mes del año. Ayer, la divisa nacional cerró con una bajada de 0.29%.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 23 de septiembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 18.84

BBVA compra en 17.51 y vende en 18.64

Banorte compra en 17.05 y vende en 18.75

Banamex compra en 17.81 y vende en 18.83

Scotiabank compra en 16.30 y vende en 19.20

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del martes 23 de septiembre es de 18.4082 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Pueden hacerse transferencias en la tarjeta de la Pensión Bienestar?

OF