Este próximo 25 de septiembre será el último día de pagos para los diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre y octubre.

Estos depósitos fueron el quinto pago del año.

Los depósitos a las tarjetas del Bienestar, están ya por terminar, por lo que miles de personas se preguntan quiénes podrán retirar su dinero estos últimos días.

¿Qué apellidos reciben su depósito mañana miércoles 24 de septiembre?

Según el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 24 de septiembre llegará el pago para quienes inicien su apellido con la letra "T", “U” y “V”.

Montos de depósito

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

*Con información de SUN.

