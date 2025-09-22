Lunes, 22 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 22 al 28 de septiembre

La astróloga Mizada Mohamed ha revelado qué signos tendrán todas las de ganar en el dinero durante la semana del 22 al 28 de septiembre

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana del 22 al 28 de septiembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana del 22 al 28 de septiembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del 22 al 28  de septiembre, Mizada Mohamed destacó los signos que tendrán oportunidades especiales en temas relacionados con el dinero. Gracias a la influencia de la astrología, podrían presentarse cambios favorables que se reflejarán en mejoras significativas en su economía y vida profesional.

¿Qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana?

Géminis
Todo juega a tu favor, Géminis. Después de superar distintos desafíos, esta semana el tránsito del Sol en Libra junto con la influencia de Mercurio en tu signo te aporta claridad mental y abre puertas en el amor, el trabajo, las finanzas e incluso en reencuentros importantes.

Leo
La discreción será tu mejor recurso este fin de semana, Leo. Mantener en reserva tus proyectos, ideas y avances permitirá que se fortalezcan. Con el Sol en Libra y la Luna Nueva en Sagitario, se favorece tu estabilidad tanto económica como profesional.

Lee también: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 22 al 28 de septiembre

Sagitario
Esta semana, Sagitario, el universo te abre el camino con noticias alentadoras y múltiples oportunidades. La combinación del Sol en Libra, Júpiter en Cáncer y la Luna Nueva impulsa tu crecimiento en lo laboral, profesional y económico.

Capricornio
Todo fluye a tu favor durante estos días, Capricornio. Es el momento ideal para apoyarte en tus vínculos sociales y familiares, lo que te permitirá avanzar con mayor rapidez y consolidar tu estabilidad tanto económica como personal.

Te puede interesar: Equinoccio de Otoño 2025: Rituales para atraer prosperidad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones