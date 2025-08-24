Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se deben registrar del 25 al 30 de agosto?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las beneficiarias con un estímulo económico de 3 mil pesos bimestrales.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las nuevas fechas de registro para el apoyo.

Actualmente, más de un millón de mujeres en el país ya reciben el beneficio y ahora el programa se ampliará para que más puedan integrarse, con una meta estimada en 2 millones 224 mil nuevas beneficiarias.

"La meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo" , refirió Montiel Reyes al destacar que este Programa es para reconocer a quienes han trabajado para mantener la cultura en la familia.

Montiel invitó a las mujeres de 60 a 64 años de edad en México a registrarse conforme al calendario por letras del primer apellido.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar del 25 al 30 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial compartido por las autoridades del Bienestar, en este orden podrán inscribirse nuevas beneficiarias a la pensión esta semana.

Lunes 25 de agosto - A, B, C

Martes 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 de agosto - Todas las letras

ESPECIAL

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener de 60 a 64 años

Ser mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

Los documentos necesarios para el registro son: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.

El módulo más cercano al domicilio de la interesada puede ubicarse en la página de la Secretaría del Bienestar.

Cabe señalar que las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.