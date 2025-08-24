Domingo, 24 de Agosto 2025

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se deben registrar del 25 al 30 de agosto?

La titular de la Secretaría del Bienestar invitó a las mujeres de 60 a 64 años de edad en México a registrarse conforme al calendario por letra

Por: El Informador

Actualmente, más de un millón de mujeres en el país ya reciben el beneficio. ESPECIAL

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las beneficiarias con un estímulo económico de 3 mil pesos bimestrales.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las nuevas fechas de registro para el apoyo.

Actualmente, más de un millón de mujeres en el país ya reciben el beneficio y ahora el programa se ampliará para que más puedan integrarse, con una meta estimada en 2 millones 224 mil nuevas beneficiarias.

"La meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo", refirió Montiel Reyes al destacar que este Programa es para reconocer a quienes han trabajado para mantener la cultura en la familia.

Montiel invitó a las mujeres de 60 a 64 años de edad en México a registrarse conforme al calendario por letras del primer apellido.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar del 25 al 30 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial compartido por las autoridades del Bienestar, en este orden podrán inscribirse nuevas beneficiarias a la pensión esta semana.

Lunes 25 de agosto - A, B, C

Martes 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 de agosto - Todas las letras

ESPECIAL 
¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

  • Tener de 60 a 64 años
  • Ser mexicana por nacimiento o naturalización
  • Residir en la República Mexicana

Los documentos necesarios para el registro son: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.

El módulo más cercano al domicilio de la interesada puede ubicarse en la página de la Secretaría del Bienestar.

Cabe señalar que las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.

