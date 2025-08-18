Renovar los electrodomésticos esenciales del hogar, como una lavadora o un refrigerador, no es una tarea sencilla, pues muchas veces esto supone un gasto elevado. En este escenario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pone a disposición de los usuarios el programa Ahorro Sistemático Integral (ASI).

Dicho programa permite obtener financiamiento para adquirir electrodomésticos de alta eficiencia a un menor costo, con la facilidad de pagar en plazos de hasta 48 meses mediante cargos directos al recibo de luz.

Entre los productos que entran en el programa están lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados e incluso sistemas fotovoltaicos. Aquí te decimos los requisitos para acceder a este programa.

¿Cuáles son los requisitos para el programa ASI de la CFE?

Para estrenar electrodoméstico con apoyo de la CFE, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de edad.

Tener mínimo tres años de servicio eléctrico ininterrumpido.

Que el recibo de energía esté a su nombre.

Presentar comprobante de propiedad.

Contar con un aval solidario.

Mostrar identificación oficial vigente con foto y firma (del solicitante y del aval).

El trámite de financiamiento es gratuito y para iniciar el proceso, se puede llamar al 800 027 4220 o ingresar al portal oficial del programa para cotizar el electrodoméstico deseado.

Las lavadoras y refrigeradores disponibles cumplen con la Norma Oficial Mexicana vigente y destacan por su eficiencia: reducen el consumo de agua y energía, cuentan con garantía de un año en el equipo y de diez años en el motor inverter. Las capacidades van de 14 a 22 kilos y el financiamiento puede cubrir de uno a cuatro años.

Con el programa ASI, la CFE busca no solo facilitar la renovación de electrodomésticos, sino también impulsar el ahorro energético en los hogares mexicanos.

