Así puedes obtener un crédito Fonacot para este regreso a clases

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece un crédito especial para este regreso a clases

Por: El Informador

En este 2025 puedes acceder a un crédito Fonacot para este regreso a clases. UNSPLASH/ K. Sikkema

El regreso a clases siempre implica una fuerte inversión para las familias mexicanas. Consciente de ello, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece un crédito especial que permite cubrir útiles escolares, uniformes, colegiaturas y otros servicios educativos.

¿De cuánto es el monto del crédito Fonacot?

El monto máximo que otorga el Fonacot en 2025 depende de factores como el salario mensual, la antigüedad laboral, el historial crediticio y el porcentaje de descuento en nómina (10, 15 o 20%).

     

¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito Fonacot?

Para solicitar el crédito es indispensable que el trabajador sea mayor de 18 años, tenga al menos seis meses de antigüedad en su empleo y que su centro de trabajo esté afiliado al Fonacot.

Entre la documentación solicitada se encuentran:

  • Identificación oficial vigente.
  • Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos.
  • Número de celular y correo electrónico personal.
  • Dos referencias personales.

En el caso de trabajadores eventuales, se permite la suma de antigüedad en dos o más centros de trabajo, siempre que entre cada baja no transcurran más de cinco días hábiles.

Beneficios de un crédito Fonacot

Este apoyo se descuenta directamente de la nómina, lo que garantiza seguridad y evita retrasos en los pagos. Además, el crédito puede solicitarse a partir de un salario mínimo en la zona central y está disponible para personas extranjeras con residencia permanente.

Con este esquema, el Fonacot busca aliviar el impacto económico del regreso a clases, ofreciendo una alternativa accesible y segura para los trabajadores que requieren apoyo financiero.

