Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores se pueden registrar del 25 al 30 de agosto?

El lunes 18 de agosto dio inicio el nuevo periodo de registro de la Pensión Bienestar de las Personas adultas mayores, el programa del Gobierno Federal que ayuda a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres desde los 65 años de edad.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, del 18 al 30 de agosto podrán inscribirse las personas que cumplan con los requisitos según el calendario oficial por letra inicial del primer apellido.

Con un pago bimestral de 6 mil 200 pesos, depositado directamente en la cuenta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, el programa tiene el propósito de garantizar una vejez digna y plena a quienes pusieron su esfuerzo en la construcción de nuestro país.

¿Quiénes deben inscribirse a la Pensión Bienestar esta semana?

El calendario oficial indica que los registros esta semana se realizarán en el siguiente orden:

Lunes 25 de agosto - A, B, C

Martes 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 de agosto - Todas las letras

Requisitos para la Pensión Bienestar:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Cabe señalar que durante el registro, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar para que lo ayude a realizar sus trámites.

Para el registro es necesario acudir al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, el cual puedes localizar en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ . El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite es completamente gratuito.

