Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores se pueden registrar del 25 al 30 de agosto?

El lunes 18 de agosto dio inicio el nuevo periodo de registro de la Pensión Bienestar de las Personas adultas mayores, el programa del Gobierno Federal que ayuda a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres desde los 65 años de edad.De acuerdo con la secretaria del Bienestar, del 18 al 30 de agosto podrán inscribirse las personas que cumplan con los requisitos según el calendario oficial por letra inicial del primer apellido.Con un pago bimestral de 6 mil 200 pesos, depositado directamente en la cuenta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, el programa tiene el propósito de garantizar una vejez digna y plena a quienes pusieron su esfuerzo en la construcción de nuestro país.El calendario oficial indica que los registros esta semana se realizarán en el siguiente orden:Lunes 25 de agosto - A, B, CMartes 26 de agosto - D, E, F, G, HMiércoles 27 de agosto - I, J, K, L, MJueves 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, RViernes 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 30 de agosto - Todas las letras Cabe señalar que durante el registro, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar para que lo ayude a realizar sus trámites.Para el registro es necesario acudir al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, el cual puedes localizar en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite es completamente gratuito.Con información de Programas para el Bienestar…MB