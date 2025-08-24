La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que atendió el reporte que alertaba sobre un incendio en una vivienda.

Los hechos se registraron en los cruces de las calles Valle de la Huasteca y Valle del Istmo en la colonia Fraccionamiento Valle de Tejeda en Tlajomulco de Zúñiga.

“Al llegar ven el incendio y empiezan a juntar cubetas con agua y mangueras para combatir el incendio; al controlarlo ingresan y localizan a un masculino sin signos vitales”, informó la dependencia.

De acuerdo con el reporte, vecinos comentaron que la persona de unos 50 años vivía solo en la vivienda.

Se informó de la noticia al Agente del Ministerio Público quien se hará cargo de las investigaciones correspondientes.

