¿Cuántos litros de refresco consumen los mexicanos al año en promedio?

Esta semana, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, alertó sobre los riesgos del consumo de bebidas azucaradas en México, el cual tiende a comenzar a temprana edad.

En conferencia matutina con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario señaló que México y Colombia son los países que más consumen estos productos, y sigue habiendo "esa mortalidad tan elevada".

¿Cuántos litros de refresco consume un mexicano al año?

Al señalar que nuestro país es uno de los que más consumen bebidas azucaradas, Kershenobich dijo que el consumo promedio de refresco de un mexicano al año es de 166 litros: "Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año, somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas".

"Siete de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno, y eso hace que cuatro de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad, y consumen más del 10% que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de su energía diaria en azúcares" , señaló el secretario de Salud.

Riesgos por el consumo excesivo de bebidas azucaradas

El funcionario indicó que la ingesta de este tipo de bebidas incrementa el riesgo a padecer enfermedades como la obesidad, hipertensión, diabetes, padecimientos cardiacos y cardiovasculares, pie diabético, úlceras, hígado graso, cirrosis, y daño renal crónico, entre otras.

Al señalar daños a la salud que causan estas bebidas que deben tratarse con hemodiálisis en algunos casos, el titular de la Ssa dijo que el año pasado se registraron alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares; 110 mil por diabetes mellitus.

Mira esto: CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro de EU

"El consumo de dos refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral (...) Cambia el contenido intestinal de bacterias cada vez. En la última década, reconocemos que tenemos más bacterias en nuestro contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con nosotros y tenemos bacterias que son protectoras, pero con el consumo de este tipo de bebidas se desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones, que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones", explicó.

Destacó que se harán campañas preventivas desde la infancia, como ya se empezó con el Programa de Vive Feliz, Vive Saludable, para tratar de que disminuya el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.

David Kershenobich llamó a las personas mexicanas a reflexionar sobre el consumo de bebidas azucaradas.

Con información de SUN…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

