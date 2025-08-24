¿Millennials o Centennials? Estas generaciones son las que más usan la banca móvil

En México, el 90% de los millennials y la GenZ usan únicamente banca móvil, según el estudio de Galileo Financial Technologies "Motor de crecimiento de los servicios financieros" que se centra en la desconexión entre los bancos tradicionales y los jóvenes de 18 a 30 años.

De acuerdo con el documento, el ecosistema financiero de los millennials y Gen Z se nutre de múltiples proveedores; el estudio reveló que más del 50% de las herramientas financieras que utilizan provienen desde fuera de su institución principal, ante la falta de servicios oportunos.

Más del 90% de los jóvenes prefiere experiencias digitales de préstamo y bancas totalmente móviles, pues, estos servicios accesibles, rápidos y disponibles 24/7 se adaptan mejor a su estilo de vida hiperconectado.

Las herramientas financieras digitales más populares son: cuentas de ahorro en dólares sin costo, tarjetas de crédito y billeteras digitales. Mientras que los seguros y criptoactivos aún mantienen una baja demanda.

Además, cuentas con depósito directo presentan hasta 10 veces más valor de vida y un volumen de transacciones superior en más de 50%, en comparación con cuentas sin esta funcionalidad.

"Este patrón representa un desafío que muchos bancos aún minimizan, al seguir privilegiando métricas como cuentas abiertas en lugar de la calidad y variedad de interacciones del cliente", advierte Tory Jackson, director de Negocios y Estrategias de Galileo Financial Technologies.

Este cambio en las prioridades generacionales responde a una búsqueda de mayor seguridad financiera. Según datos de YouGov, 42.9% de los millennials y 35% de la Gen Z en México prefieren tener sus recursos en varias instituciones sobre un solo servicio de banca tradicional porque no sienten seguridad para enfrentar una crisis financiera.

El estudio concluyó que los millennials y Gen Z esperan ofertas personalizadas, acceso rápido a fondos, opciones flexibles de gasto y experiencias de algoritmo intuitivo en sus entornos económicos.

MV