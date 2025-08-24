Mientras la tecnología avanza, el mercado laboral se transforma, un fenómeno que obliga a buscar las alternativas con un mejor futuro y bien remuneradas para estudiar.

La inteligencia artificial y el Foro Económico Mundial y datos del IMCO (El Instituto Mexicano para la Competitividad) coinciden en que la transformación en el ámbito laboral descartará algunas profesiones, por lo que millones de empleos se perderán, sin embargo, surgirán cientos de millones de nuevas oportunidades.

Aquí te presentamos las cinco mejores opciones académicas para estudiar hoy, con sus ingresos promedio en México.

Las 5 carreras mejor pagadas en México, según la IA

En un contexto donde el mercado laboral cambia a gran velocidad por la automatización, la digitalización y la transición ecológica, elegir una carrera rentable es clave. Según inteligencia artificial y cifras actualizadas, las siguientes cinco áreas académicas destacan por ofrecer salarios significativamente superiores al promedio en México.

Especialista en Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial lidera en remuneración. Estos profesionales ganan entre 60 mil y 90 mil pesos MXN al mes. Se encargan de machine learning, automatización y procesamiento de datos, áreas de alta demanda con escasez de talento especializado.

Científico de Datos

Este perfil, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, percibe entre 50 mil y 85 mil pesos MXN mensuales. Es una carrera con creciente relevancia para empresas de todos los sectores.

Ingeniero en Ciberseguridad

La protección contra ciberataques es crucial hoy más que nunca. Estos profesionales ganan de 45 mil a 80 mil MXN al mes. Su conocimiento es indispensable para gobiernos, empresas y bancos que buscan evitar fraudes y pérdidas de información.

Médico especialista en biotecnología

Combinan medicina con biotecnología avanzada para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su salario ronda entre 50 mil y 75 mil pesos MXN mensuales, lo que refleja la importancia de su formación en un sector en constante innovación.

Ingeniero en Energías Renovables

Con el impulso global hacia la sostenibilidad, estos ingenieros ganan entre 45 mil y 70 mil pesos MXN al mes. Su labor es esencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.

¿Por qué estas carreras son tan bien remuneradas?

Esto se debe a que se alinean con tendencias globales como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la salud avanzada y las energías limpias, lo que genera alta demanda y poca oferta de especialistas.

¿Qué salario se puede esperar si estudias estas carreras?

Se pueden esperar sueldos de entre 45 mil y 90 mil pesos MXN mensuales, dependiendo de la especialidad, experiencia y sector.

