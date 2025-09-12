Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué letras cobran hoy 12 de septiembre?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa implementado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es otorgar un apoyo económico a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el fin de fortalecer su autonomía económica.

Cabe destacar que, al cumplir los 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que en 2025 otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

El apoyo consiste en 3 mil pesos bimestrales, depositados en la Tarjeta Bienestar, la cual será entregada en el mes de octubre a las beneficiarias que realizaron su registro en agosto.

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar septiembre 2025

El calendario de pagos de septiembre 2025 corresponde al bimestre de septiembre-octubre, y se realizarán según la letra del apellido de la beneficiaria.

El pago se depositará en la tarjeta del Bienestar y podrá retirarse en las sucursales del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar es la institución bancaria del Gobierno de México. Si deseas conocer cuál es la sucursal más cercana a ti, ingresa aquí.

¿Qué letras cobran hoy 12 de septiembre la Pensión Mujeres Bienestar?

Los pagos son por orden alfabético. Para el día de hoy, 12 de septiembre, se pagará a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cuya primera letra del primer apellido inicia con: “M”.

Cabe destacar que más de 16 millones de derechohabientes y beneficiarios reciben su recurso en la tarjeta del Bienestar durante este mes.

