Chicharito desata críticas tras nuevo video motivacional

Javier “Chicharito” Hernández, en los últimos meses, ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por su desempeño en la cancha de futbol.

A tan solo un mes, aproximadamente, el futbolista encendió las redes sociales causando polémica con un video en el que compartía su opinión sobre los roles de género:

“Entonces quieres un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal, interesante”, fueron las palabras de Chicharito que causaron revuelo en redes.

El comentario no solo desató la indignación de muchas usuarias, sino también de las jugadoras de la Selección Nacional Femenil de futbol, quienes compartieron su opinión y enojo al respecto en sus redes oficiales.

Chicharito es criticado tras nuevo video motivacional

Las críticas no han detenido a chicharito, pues hace pocos días, de nueva cuenta compartió un nuevo video motivacional, que nuevamente desató criticas de miles de usuarios que han inundado su perfil de comentarios negativos hacía su declaración en este reciente contenido.

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones. Interesante.”

Fueron las palabras del futbolista, respondiendo a las críticas de los últimos meses de miles de usuarios y que, de nueva cuenta, provocaron polémica.

El futbolista restringió los comentarios en su publicación, por lo que las y los usuarios no expresaron su opinión al respecto; no obstante, en otras publicaciones han mostrado su descontento por este comportamiento del futbolista.

ESPECIAL/ INSTAGRAM

Son algunos de los comentarios que se publicaron en su perfil, y es así como Chicharito sigue subiendo contenido motivacional, compartiendo su estilo de vida e ignorando la opinión de los demás.

