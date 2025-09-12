Viernes, 12 de Septiembre 2025

Beca Rita Cetina: Estudiantes de primero a tercero de primaria se registrarán en este mes

Mario Delgado indicó, que se realizarán asambleas para informar a las madres y padres de familia sobre el proceso de inscripción de primaria a la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. ESPECIAL / GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado, dio a conocer en la conferencia matutina de este viernes que la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina llegará a los estudiantes de primaria el próximo año.

El secretario indicó que la inscripción de los alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria iniciará en septiembre de 2026.

Destacó que el presupuesto educativo en 2026 será de más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1 en términos nominales y 3.4% en términos reales respecto a este año.

“Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas con el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios; de 13.1. millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios", detalló el titular de la SEP.

Mario Delgado indicó que se realizarán asambleas para informar a las madres y padres de familia sobre el proceso de inscripción, igual que se hizo en secundaria.

