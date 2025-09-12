Hace un par de meses, la entrada principal de Six Flags México amaneció cubierta por una enorme manta blanca con el número 13 y provocó un montón de especulaciones en redes sociales.

Las dudas se han disipado, pues se trataba de una "pista" para calentar motores de la décimo tercera edición del Festival del Terror 2025, el evento anual del parque para experimentar los sustos de la "spooky season". Aquí te contamos los detalles de esta tenebrosa experiencia.

¿Cuáles son las fechas del Festival del Terror 2025?

Oficialmente, el Festival del Terror 2025 de Six Flags México dio inicio este jueves 11 de septiembre y terminará el lunes 17 de noviembre.

Toma en cuenta que los días de funcionamiento del parque varían en función de la temporada. Te recomendamos consultar el horario y calendario operativo en su página oficial.

¿Cuáles son las novedades del Festival del Terror 2025 de Six Flags México?

Este año, el Festival del Terror de Six Flags México formó alianza con el parque de atracciones californiano Knott's Berry Farm –famoso por su evento temático de Halloween llamado Knott’s Scary Farm– para traer 3 atracciones.

La primera es “Cirque du Grotesque” , un espectáculo con monstruos bailarines, música sombría y 3 actos circenses increíbles.

Adicionalmente, llegaron 2 casas embrujadas:

“Widows”: una residencia de ancianos repleta de arañas poseídas que atacan despiadadamente.

una residencia de ancianos repleta de arañas poseídas que atacan despiadadamente. "Cinema Slashers": un cine atendido por criaturas demoníacas, con varios cuartos que recrean escenas de películas de terror icónicas.

También hay otras 2 nuevas casas del terror inspiradas en un par de filmes:

“No me sigas” : basada en el filme homónimo de Blumhouse. En ella, conoces la historia de Carla –obsesionada con lo paranormal– y su aterradora experiencia al vivir en un edificio embrujado.

: basada en el filme homónimo de Blumhouse. En ella, conoces la historia de Carla –obsesionada con lo paranormal– y su aterradora experiencia al vivir en un edificio embrujado. "The Conjuring Universe": que recrea el museo ocultista de los Warren y sus casos más increíbles, tales como Annabelle, la Monja y los demonios de la granja Perron.

En los teatros del parque se presentan otros 3 espectáculos: “Witches”, protagonizado por brujas cómicas; “Academia de hechiceros”, con actos de magia del mago Javy Poker y “Leyendas que nunca mueren”, con proyecciones en las paredes y una catrina que narra 4 relatos mexicanos (nahual, la planchada, el charro negro y la llorona).

¿Qué más hay en el Festival del Terror 2025 de Six Flags México?

Sumadas a las 4 casas del terror nuevas, hay otras 4 que repiten del año pasado: “Guillotina” (ambientada en un monasterio habitado por una secta), “Criptas” (un laberinto oscuro infestado por criaturas sedientas de sangre), “Rancho Masacre” (una familia ranchera que aparenta ser hospitalaria pero en realidad son asesinos) y “Killer Clowns” (un circo con payasos lunáticos y desquiciados).

Por todo Six Flags México, encontrarás decoración con elementos de temporada , e incluso la música en el parque cambia a canciones “macabras”. Esta ambientación y experiencia se disfruta aún más por la noche.

Además, existen 3 zonas de espanto: de fantasmas, espíritus tribales hawaianos (nightmarchers) y de payasos. Cada una cuenta con actores caracterizados que interactúan con los asistentes.

No te puedes perder el desfile “Cortejo Siniestro” por los principales senderos del parque. Podrás observar coreografías, acrobacias increíbles, personajes siniestros propios de la temporada y un vistoso carro alegórico de la una viuda negra.

Si vas con niños, durante el día se vive el Kids Boo Fest, un pequeño festival infantil con el show de brujitas “Entre Dulces y Caramelos”, entrega de golosinas por los personajes de los Looney Tunes y el desfile “Boo Parade”, protagonizado por Bugs, Lola, Taz y compañía.

Para comer y beber, visita los kioscos del pueblo francés, donde se sirven alimentos de temporada (pan de muerto y chocolate, por ejemplo) y bebidas preparadas (servidas en bolsas como si fuesen sangre de monstruos).

¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Terror 2025?

La entrada de un día a Six Flags México es de mil 100 pesos, para mayores de 1.20 metros de estatura y 549 pesos para menores de esta medida. Sin embargo, si adquieres tu boleto en línea es un poco más barato: la tarifa es de 899 pesos por persona.

El precio incluye acceso a todos los juegos mecánicos y espectáculos generales del Festival del Terror 2025, aunque para entrar a las casas del terror deberás comprar un pase en 500 pesos por persona (incluye una sola entrada a las experiencias).

Por mil 399 pesos por persona, adquiere la promoción que incluye pase de un día a Six Flags México y las casas del terror.

