De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros (km) al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h. Para hoy, 12 de septiembre, se pronostican lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en el Estado de México y la Ciudad de México; asimismo, se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la capital del país.De acuerdo con el pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored, se prevé lluvia ligera con una probabilidad de entre 30 y 60% en la región, que podría aumentar hasta un 70% durante el transcurso del día.Con información de Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS