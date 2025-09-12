De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la

depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros (km) al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

¿Cuál es el clima de hoy, 12 de septiembre en Ciudad de México?

Para hoy, 12 de septiembre, se pronostican lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en el Estado de México y la Ciudad de México; asimismo, se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la capital del país.

¿Lloverá hoy 12 de septiembre en Ciudad de México?

De acuerdo con el pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored, se prevé lluvia ligera con una probabilidad de entre 30 y 60% en la región, que podría aumentar hasta un 70% durante el transcurso del día.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia y tormentas 15:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 16:00 18° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 17:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 19:00 15° Lluvia moderada con probabilidad de 90% en la región 20:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 21:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 22:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 23:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS