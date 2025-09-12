Viernes, 12 de Septiembre 2025

¿A qué hora lloverá HOY en CDMX?

Este es el pronostico del clima de hoy, 12 de septiembre, en Ciudad de México

Por: Anel Solis

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la
depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros (km) al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h. 

¿Cuál es el clima de hoy, 12 de septiembre en Ciudad de México?

Para hoy, 12 de septiembre, se pronostican lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en el Estado de México y la Ciudad de México; asimismo, se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la capital del país.

¿Lloverá hoy 12 de septiembre en Ciudad de México?

De acuerdo con el pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored, se prevé lluvia ligera con una probabilidad de entre 30 y 60% en la región, que podría aumentar hasta un 70% durante el transcurso del día.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia y tormentas
15:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
16:00 18° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
17:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
19:00 15° Lluvia moderada con probabilidad de 90% en la región
20:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
21:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
22:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

