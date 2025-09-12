El peso mexicano inicio con una ligera tendencia a la depreciación, las primeras horas de este 12 de septiembre.

En este inicio de jornada, de este 12 de septiembre el tipo de cambio se cotizó en 18.58 pesos por unidad , lo que representa una depreciación del 0.15% de la divisa mexicana, respecto al cierre del jueves.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 12 de septiembre en Banco Azteca?

Este 12 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.55 pesos a la compra y 18.94 pesos a la venta.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 12 de septiembre

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.5287 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este viernes 12 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar a peso viernes 12 de septiembre de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 17.55 18.94 BBVA Bancomer 17.65 18.78 Banorte 17.50 19.00 Citibanamex 17.90 18.94 Scotiabank 17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 12 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).***

