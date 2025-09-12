El objetivo del impuesto a refrescos no es recaudar dinero: Sheinbaum

El día 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora , entregó el Paquete Económico 2026 al Congreso de la Unión y se reveló que contiene una Miscelánea Fiscal con cambios a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) , este ajuste se traducirá en un aumento de entre 10 % y 15 % en los precios al consumidor, lo que impactará directamente en la economía de los hogares.

La propuesta establece que el gravamen pase de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, no solo para refrescos, sino también para aguas minerales con azúcares añadidos o edulcorantes no calóricos, como la sacarosa, la fructosa o la fenilalanina .

Según declaraciones de la Secretaría de Salud , con este aumento, el gobierno busca disuadir el consumo de bebidas azucaradas.

Este viernes durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el objetivo de esta medida no es recaudar dinero, sino " no recaudar ".

" Lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. [...] Repito: con dos refrescos menos que se tomen al mes, [...] con eso no afecta el bolsillo y eso es lo que queremos ", afirmó la Mandataria.

La Presidenta también aseguró que, en caso de que se recauden más impuestos de lo planificado en Hacienda, se ha establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación que los recursos excedentes se destinarán directamente a la Secretaría de Salud y cubriría la atención de enfermedades vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas.

" Ahora, si se llegara a recaudar más, en el presupuesto de egresos de la federación está establecido que va directamente a un fondo en salud [que se va a utilizar] para las estrategias que se plantearon el día de ayer: para atender el problema de diabetes, hipertensión, que está vinculado al consumo excesivo de bebidas azucaradas, y también con la atención de hemodiálisis, de la enfermedad renal que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosas para la gente y que requiere una intervención de muchos recursos económicos para mantener con vida a la gente ", explicó Sheinbaum.

Por último, la Presidenta declaró que la Secretaría de Salud manejaría ese fondo " con toda transparencia ".

