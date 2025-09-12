El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado, dio a conocer en la conferencia matutina de este viernes, que la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina llegará a los estudiantes de primaria el próximo año.

El secretario indicó que la inscripción de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado iniciará en el próximo mes de enero de 2026.

Destacó que el presupuesto educativo en 2026 será de más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1 en términos nominales y 3.4% en términos reales respecto a este año.

La Beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria.

“Hay un aumento de más de 50 mil millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas con el programa social con el mayor número de beneficiarios y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios; de 13.1. millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios", detalló el titular de la SEP.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV