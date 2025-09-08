Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber qué día me toca recoger mi tarjeta?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa implementado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es otorgar un apoyo económico a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el fin de fortalecer su autonomía económica.

Cabe destacar que, al cumplir los 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que en 2025 otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

El apoyo consiste en 3 mil pesos bimestrales, depositados en la Tarjeta Bienestar, la cual será entregada en el mes de octubre a las beneficiarias que realizaron su registro en agosto.

¿Dónde se entrega la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

Hoy, 8 de septiembre, en conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán sus tarjetas del 1 al 31 de octubre.

¿Qué día me entregan la Tarjeta Bienestar si me inscribí en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la funcionaria, estas mujeres serán notificadas a través de un mensaje SMS en su teléfono celular con el día, la hora y el lugar en donde deberán recoger su tarjeta de pago.

Asimismo, indicó que el mensaje debe llevar la palabra Bienestar y que es necesario corroborar que se trate de información oficial, ya que existen muchos fraudes relacionados con los Programas del Bienestar.

