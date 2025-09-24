INAPAM: 4 requisitos que debes cumplir para recibir el aguinaldo, según la LFT

El aguinaldo es uno de los beneficios más esperados por muchas y muchos. Este 2025, las y los adultos que cuenten con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán recibirlo; no obstante, la Ley Federal del Trabajo ha dado a conocer que existen ciertos requisitos que deben cumplirse para poder adquirirlo.Los cuatro requisitos para recibir el aguinaldo con credencial INAPAM este 2025, son:Cabe destacar que, tras entregar la documentación requerida, la persona adulta mayor es convocada a una entrevista con el promotor de vinculación productiva. Luego, se determina el puesto laboral que mejor se ajuste a sus habilidades y se lleva a cabo la gestión correspondiente con la empresa privada para concretar su incorporación.De acuerdo a La Ley Federal del Trabajo (LFT) el monto del aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de trabajo de salario. Esto quiere decir que, el monto del aguinaldo para los adultos mayores que forman parte del programa de Vinculación Productiva del Inapam varía según el sueldo percibido.Los salarios se pagan según el puesto y la región del país: en la zona libre de la frontera norte puede superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de los estados alcanzan los 9 mil 367 pesos mensuales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS