Inapam: Fecha límite para que adultos mayores reciban aguinaldo en 2025

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece diversos programas enfocados en apoyar a este sector de la población en México. Uno de ellos es el de Vinculación Productiva, cuyo propósito es reincorporar a personas mayores de 60 años al mercado laboral y brindarles alternativas para generar ingresos. Este programa también permite que los beneficiarios reciban aguinaldo, y cuyo pago cumpla con la fecha límite establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El programa de Vinculación Productiva se orienta a promover empleos remunerados y actividades voluntarias para adultos mayores, considerando su experiencia, oficios y habilidades. Para ello, el Inapam mantiene vínculos con empresas interesadas en contratar a personas de este grupo etario, promoviendo su inclusión social y laboral.

Las empresas que colaboran deben proporcionar capacitación para fomentar la sensibilización sobre la inclusión de adultos mayores, y la vinculación laboral se realiza con aquellas que valoran su experiencia.

El aguinaldo no proviene de la tarjeta Inapam

Es importante aclarar que el Inapam no entrega directamente aguinaldo a quienes cuentan con la tarjeta del instituto, ya que esta no funciona como una pensión. No obstante, los adultos mayores contratados de manera formal a través del programa de Vinculación Productiva sí pueden recibir este ingreso adicional a fin de año. Según la información oficial, las empresas participantes están obligadas a otorgar las prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo, vacaciones y seguridad social.

Las empresas vinculadas deben ofrecer:

Sueldo base

Prestaciones de ley

Contratos por hora, jornada, proyecto o servicio

En algunos casos, beneficios superiores a los establecidos por la ley

En lo que respecta al aguinaldo, la LFT establece que el empleador debe realizar el pago correspondiente a más tardar el 20 de diciembre. Esta disposición también aplica a las personas contratadas mediante el programa de Vinculación Productiva.

Por otro lado, quienes colaboran como empacadores voluntarios no generan antigüedad ni derechos laborales, ya que esta es considerada una actividad de carácter social.

Requisitos para unirse al programa de Vinculación Productiva del Inapam

Las personas interesadas en integrarse al programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más

Presentar la credencial del Inapam y una identificación oficial vigente

Llenar una solicitud de inclusión social

Participar en una entrevista con promotores y representantes de las empresas vinculadas

