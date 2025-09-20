Pensión ISSSTE: ¿Cuándo depositan la primera parte del aguinaldo 2025?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó de manera oficial el Calendario de Pagos 2025 para jubilados y pensionados afiliados. Dentro de este esquema se encuentra la fecha del aguinaldo 2025, uno de los depósitos más esperados del año.

De acuerdo con el calendario, el siguiente pago ordinario de pensión será el 30 de septiembre. Posteriormente, en octubre, los beneficiarios recibirán su depósito el jueves 30 de octubre de 2025, manteniendo la regularidad de los pagos mensuales.

¿Cuándo se paga la primera parte del aguinaldo del ISSSTE 2025?

El ISSSTE señala que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre, aunque todavía no se dan a conocer las fechas. Este depósito adicional se suma al pago regular de la pensión y corresponde a 40 días de salario, tal como lo establece la normatividad vigente.

El calendario del ISSSTE establece además las siguientes fechas de depósitos en lo que queda del año:

Octubre: 30 de septiembre

30 de septiembre Noviembre: 30 de octubre

30 de octubre Diciembre: 28 de noviembre

La primera parte del aguinaldo se entregará la primera quincena de noviembre.

¿Dónde consultar el calendario oficial de la Pensión ISSSTE?

El Instituto recordó que el Calendario de Pagos ISSSTE 2025 se encuentra disponible de forma pública en sus canales oficiales y redes sociales, con el fin de que los jubilados y pensionados puedan organizar mejor sus finanzas personales.

Con la llegada del último trimestre del año, el aguinaldo se convierte en un alivio importante para miles de familias que dependen de este ingreso extra, especialmente al inicio de la temporada navideña.

OF