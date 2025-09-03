Inapam: Estas son las librerías con descuento en CDMX

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de hacer cumplir la política nacional a favor de las personas adultas mayores.Según la página oficial, el objetivo general de este instituto es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.El organismo persigue procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por este, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, a través del servicio de vinculación productiva, oportunidades de empleo u ocupación, con retribuciones económicas que les ayude a alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.El Inapam está integrado por las y los titulares de las siguientes dependencias gubernamentales:Las y los adultos mayores afiliados al Inapam cuentan con beneficios en distintas sucursales de la República Mexicana, gracias a los cuales obtienen descuentos en productos y servicios de su preferencia y/o necesidad, como abarrotes, transporte, hotelería y recreación.A continuación te compartimos desde el Directorio de Beneficios con credencial Inapam los descuentos en librerías de la Ciudad de México para las y los afiliados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF