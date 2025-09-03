Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Inapam: Estas son las librerías con descuento en CDMX

Las y los adultos mayores afiliados al Inapam cuentan con beneficios en distintas sucursales de la República Mexicana

Por: Fabián Flores

Las y los adultos mayores afiliados al Inapam obtienen descuentos en productos y servicios de su preferencia y/o necesidad, como abarrotes, transporte, hotelería y recreación. SUN / ARCHIVO

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de hacer cumplir la política nacional a favor de las personas adultas mayores.

Según la página oficial, el objetivo general de este instituto es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El organismo persigue procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por este, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, a través del servicio de vinculación productiva, oportunidades de empleo u ocupación, con retribuciones económicas que les ayude a alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.

El Inapam está integrado por las y los titulares de las siguientes dependencias gubernamentales:

  • Secretaría de Bienestar
  • Secretaría de Gobernación (Segob)
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
  • Secretaría de Educación Pública (SEP)
  • Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
  • Secretaría de Cultura
  • Secretaría de Salud
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social
  • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Las y los adultos mayores afiliados al Inapam cuentan con beneficios en distintas sucursales de la República Mexicana, gracias a los cuales obtienen descuentos en productos y servicios de su preferencia y/o necesidad, como abarrotes, transporte, hotelería y recreación.

A continuación te compartimos desde el Directorio de Beneficios con credencial Inapam los descuentos en librerías de la Ciudad de México para las y los afiliados.

Descuentos de Inapam en librerías de la Ciudad de México

LIBRERÍA     DOMICILIO   DESCUENTO (AL MENUDEO)
PORRÚA HERMANOS    FACULTAD DE DERECHO CIRCUITO UNIVERSITARIO # 1, COLONIA CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510  10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS      COPILCO UNAM ODONTOLOGÍA # 69 LOCAL 09, COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD, C.P. 04360  10% EN LIBROS
COMITÉ EN MÉXICO DE LA SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI A.C.  MARCELLA # 39 COLONIA JUÁREZ C.P. 06600   30% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    CONDESA INSURGENTES SUR # 357-B, COLONIA HIPÓDROMO-CONDESA, C.P. 06100  10% EN LIBROS 
PORRÚA HERMANOS    PARQUE REFORMA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222 L-213-B, L-214-A, L-214-B, L-215-A, L215 B, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600  10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    TRIBUNALES AVENIDA NIÑOS HÉROES # 132, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720  10% EN LIBROS 
PORRÚA HERMANOS   JUSTO SIERRA # 36, COLONIA CENTRO, C.P. 06020  10% EN LIBROS 
PORRÚA HERMANOS    ARGENTINA (MATRIZ) REPÚBLICA DE ARGENTINA # 15, COLONIA CENTRO, C.P. 06020  10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    PARQUE ALAMEDA AVENIDA JUAREZ # 76 INT B2, COLONIA CENTRO, C.P. 06020 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    SEMINARIO # 16, COLONIA CENTRO, C.P. 06020 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    PASAJE ZÓCALO PINO SUÁREZ LOCAL 11, COLONIA CENTRO, C.P. 06020  10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS    PORTAL CENTRO LORENZO BOTURINI # 258 LOCAL SSA06-P.B., COLONIA TRÁNSITO, C.P. 06820 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS JUÁREZ AVENIDA JUÁREZ # 16, COLONIA CENTRO, C.P. 06050  10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS SENADO DE LA REPÚBLICA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 135, COLONIA TABACALERA, C.P. 06030 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS FORUM BUENAVISTA EJE 1 NORTE MOSQUETA # 259 LOCAL SA-11, COLONIA BUENAVISTA, C.P. 06350 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS CENTRO COMERCIAL PARQUE LINDAVISTA LOCAL SA-11, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS CALZADA DE GUADALUPE # 431 LOCAL 17, COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, C.P. 07840 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS AVENIDA CANAL DE TEZONTLE # 1512 LOCAL 263,264, COLONIA DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO, C.P. 09020 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS IZTAPALAPA, CAMINO REAL A SAN LORENZO TEZONCO # 285, COLONIA EL MANTO, C.P. 09830 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS MIYANA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO # 769 L-1-104, COLONIA GRANADA, C.P. 11520 10% EN LIBROS
PORRÚA HERMANOS CHAPULTEPEC AVENIDA BAHIA GRUTAS S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1 SECCIÓN, C.P. 11850 10% EN LIBROS

