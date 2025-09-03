La mañana de este miércoles 3 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, el nuevo “Café Bienestar”.

En la misma conferencia de prensa, la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, resaltó que el "Café Bienestar" se acopia de personas pequeñas productoras de café, preferentemente integrantes de algún pueblo indígena, dando prioridad a localidades con rezago social en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, en su mayoría de la región de la Montaña.

¿Dónde se venderá el Café Bienestar y a qué precio?

La titular de Alimentación para el Bienestar, también dio a conocer que se venderá en las Tiendas del Bienestar, y cuyo costo será de $35 pesos la presentación de 50 gramos; 65 pesos la de 90 gramos y 110 pesos de 205 gramos.

Asimismo mencionó que se apoyará a 6 mil 646 derechohabientes, de los cuales 2 mil 779 pertenecen al programa Sembrando Vida, y que tendrá una inversión de 59.4 millones de pesos con la producción del Café Bienestar.

¿De qué esta hecho el Café Bienestar?

La Mandataria resaltó que este producto está hecho de café 100 % mexicano; asimismo, es producido por manos de pequeñas y pequeños productores cafetaleros.

En conferencia de prensa, María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, destacó que "Café Bienestar" no contiene aditivos ni edulcorantes, es libre de saborizantes artificiales y de colorantes, por lo que su único ingrediente es café.

Con información de SUN.

