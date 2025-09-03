El sábado 23 de agosto por la mañana, la comunidad ASFG Alumni, junto con familias y staff, tuvo la oportunidad de participar en un recorrido gratuito por Dr. Vagón, un innovador proyecto de salud itinerante de Fundación Grupo México.

La actividad fue organizada por la exalumna Ana Sofía Lanczyner Domínguez, generación 2005, quien actualmente se desempeña como Subdirectora de Salud y Entretenimiento en la Fundación. A través de su labor, Ana Sofía sigue poniendo en práctica los valores de ciudadanos comprometidos que caracterizan a ASFG y que fomentan mediante el service learning.

El tren hizo escala en Tlajomulco, Jalisco, y Ana Sofía aprovechó la oportunidad para invitar a la Asociación de Exalumnos a vivir esta experiencia única en familia. También estuvo acompañada por Carlos Albarrán, generación 2009, en representación de la Asociación de Exalumnos ASFG.

Al evento acudieron cerca de 30 miembros de la comunidad de The American School, entre padres de familia, exalumnos y staff, acompañados de sus familiares.

Los invitados se reunieron en las instalaciones del colegio a las 10:00 a.m., donde abordaron el transporte grupal con destino a las vías del tren en Tlajomulco. Cada participante recibió previamente pulseras de colores distintos y snacks durante el trayecto, cortesía de Dr. Vagón.

Al llegar, el grupo se dividió de manera organizada en cinco subgrupos para recorrer todos los vagones del tren, asegurando movilidad y comodidad en los espacios reducidos. Durante la visita, los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los doctores y profesionales de la salud que viajan por todo México, cumpliendo un compromiso valioso con la salud de las comunidades.

Al finalizar el recorrido por los vagones médicos, los invitados fueron llevados a conocer el Cine Vagón, donde se proyectan películas después de una jornada de atención médica. Las familias pueden disfrutar de la película acompañadas de palomitas y recibir regalos especiales proporcionados por Cinemex, como parte de su labor en las comunidades que visitan. A los niños asistentes se les obsequió una palomera/proyector edición especial conmemorativa de los 100 años de Disney.

Finalmente, Ana Sofía nos condujo a la sección del tren destinada al personal de salud, incluyendo habitaciones, gimnasio y sala de convivencia, brindándonos una mirada profunda al estilo de vida nómada y a la dedicación que implica su trabajo.

Se expresaron agradecimientos tanto a Ana Sofía y su equipo en Dr. Vagón, como a las familias que nos acompañaron, por continuar fortaleciendo y enriqueciendo la comunidad de ASFG, que no termina con la graduación, sino que permanece activa y aportando a la sociedad a lo largo de nuestras vidas. El regreso al colegio fue a las 3:00 p.m.

