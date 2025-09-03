La Venta Nocturna de Liverpool es una de las campañas de descuentos más esperadas por los consumidores en México. A lo largo del año se realizan varias ediciones, aunque aún faltan algunas semanas para la próxima. Si estás pensando en aprovechar las ofertas, esto es lo que debes saber sobre la fecha y el horario de la nueva temporada.

¿Cuándo será la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

Se espera que la siguiente Venta Nocturna de Liverpool tenga lugar en un mes o mes y medio, como es común. La fecha sigue el calendario habitual de la tienda, que suele organizar eventos de descuentos cada ciertos meses, dando a los clientes más oportunidades para hacer compras a precios más bajos.

La Venta Nocturna de Liverpool es una campaña de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Estos están vigentes por varios días cada una de las temporadas, por lo que se tiene poco tiempo para disfrutar de precios bajos. Se busca que los consumidores puedan estrenar un nuevo look gracias a los descuentos en moda y accesorios, o bien, renovar su hogar con rebajas en muebles y decoración.

La tienda, en esos días, también ofrece descuentos a quienes paguen con su tarjeta departamental o bien, utilizando tarjetas de crédito de determinados bancos que son anunciados con anticipación.

¿Cuál es el horario de la Venta Nocturna de Liverpool y cuándo es la siguiente?

Si bien se llama Venta Nocturna, lo cierto es que los clientes pueden comprar en el horario habitual cuando hay promociones; esto quiere decir que se puede adquirir los productos de 11:00 a 21:00 horas en sucursales, o bien, en cualquier momento del día mediante su app Liverpool Pocket o el portal oficial liverpool.com.mx.

Las fechas de la Venta Nocturna son en abril, con la campaña por el día de las madres; en junio, destinada a los papás; en octubre, por aniversario, y que con el calendario avanzando es la que sigue este año; y finalmente la de diciembre, enfocada en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Se prevé que la siguiente Venta Nocturna sea durante la primera semana del décimo mes de 2025.

