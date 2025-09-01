Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su depósito la semana del 1 al 5 de septiembre

A través de X, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Desde este 1 y hasta el 25 de septiembre se realizará el depósito de la Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para las personas con Discapacidad y la de Madres Trabajadoras.

Cabe recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Durante esta primera semana del lunes 01 al viernes 05 de septiembre, los pagos corresponden a las primeras 6 letras del abecedario, es decir de la “A” a la “F”.

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Adultos mayores: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad: 3,200 pesos.

Madres trabajadoras: entre 1,650 y 3,720 pesos según el número de hijos.

Mujeres Bienestar (63 y 64 años): 3,000 pesos.

MV