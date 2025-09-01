Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su depósito la semana del 1 al 5 de septiembre

A través de X, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.Desde este 1 y hasta el 25 de septiembre se realizará el depósito de la Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para las personas con Discapacidad y la de Madres Trabajadoras.Cabe recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.Durante esta primera semana del lunes 01 al viernes 05 de septiembre, los pagos corresponden a las primeras 6 letras del abecedario, es decir de la “A” a la “F”.Adultos mayores: 6,200 pesos. Personas con discapacidad: 3,200 pesos. Madres trabajadoras: entre 1,650 y 3,720 pesos según el número de hijos. Mujeres Bienestar (63 y 64 años): 3,000 pesos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV