La mañana de este miércoles, el Gobierno Federal presentó el Café Bienestar, una iniciativa que busca transformar la vida de pequeños productores, preferentemente indígenas, del territorio mexicano.

Durante la presentación de la iniciativa, que estuvo a cargo de la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, se indicó que este producto es producido por manos mexicanas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Sobre este proyecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trata de "un programa muy bonito".

"Presentamos Café Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México", expresó.

¿En dónde comprar el Café Bienestar?

De acuerdo con María Luisa Albores, Café Bienestar podrá adquirirse en las Tiendas del Bienestar distribuidas en el territorio mexicano en presentaciones de distintos gramajes y precios:

50 gramos - 35 pesos

90 gramos - 65 pesos

205 - 110 pesos

En esta primera etapa, las distintas presentaciones de Café Bienestar estarán disponibles en las Tiendas del Bienestar de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

¿Cuáles son las características de Café Bienestar?

La titular de Alimentación para el Bienestar destacó que estos productos, hechos 100% con café mexicano, no contienen aditivos ni edulcorantes, son libres de saborizantes artificiales y colorantes.

Asimismo, señaló que Café Bienestar se acopia por personas pequeñas productoras de café, preferentemente integrantes de algún pueblo indígena, dando prioridad a localidades con rezago social en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, en su mayoría de la región de la Montaña.

Con la producción de este café se apoyará a 6 mil 646 derechohabientes, de los cuales 2 mil 779 pertenecen al programa Sembrando Vida, y que tendrá una inversión de 59.4 millones de pesos.

¿Cuáles son los beneficios de tomar café?

De acuerdo con la funcionaria, tomar café ayuda a mejorar la concentración y el estado de alerta, favoreciendo a la memoria y el rendimiento mental. También disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a sus antioxidantes que protegen el corazón, y contribuye al control de peso y metabolismo al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas.

La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que pude disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico.

