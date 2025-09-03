Equipa tu Casa Infonavit: ¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos?

Si compras una casa nueva o existente a través del Crédito Infonavit o Infonavit Total, puedes aprovechar el financiamiento adicional para mejorar, reparar o equipar tu vivienda.

El monto va de $10,318.56 pesos a $68,789.12 pesos.

¿Qué es Equipa tu Casa?

Es un complemento al crédito hipotecario que otorga el Infonavit que puede usarse para:

Mejorar.

Reparar.

Remodelar.

Adquirir e instalar equipamiento sustentable.

Ya que no es un producto de crédito independiente, sólo se puede acceder a Equipa tu Casa al momento de inscribir el financiamiento para compra de vivienda.

Puedes adquirir materiales de construcción, herramientas, aparatos, utensilios o servicios que sirvan para:

Reparación de algún elemento en el hogar que se encuentre en mal estado, como techos, pisos, puertas, entre otros.

Mejorar sistemas de conexiones a servicios como drenajes, agua potable o electricidad.

Instalar lámparas, gabinetes de baño, jardines, aire acondicionado, entre otros.

Incorporar elementos arquitectónicos que apoyen a la reducción del gasto de la vivienda.

Adecuar la vivienda con elementos que ayuden a la habitabilidad de personas con alguna discapacidad o limitación física.

Características:

Tasa de interés: La misma que se otorga para la compra de la vivienda, de 3.50% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingreso de la persona.

Plazo de pago:

El mismo que se brinda para el crédito hipotecario.

70 años para hombres.

75 años para mujeres.

Pago mensual:

Forma parte de la mensualidad que se calcula para el pago del crédito para la compra de vivienda.

Tiene las mismas soluciones de pago que el financiamiento hipotecario.

¿Cómo funciona?

Para acceder a este complemento adicional, debes elegir un monto menor al crédito máximo que te otorgue el Infonavit para comprar tu casa.

La diferencia entre el monto máximo a otorgar y el solicitado debe ser de al menos $10,318.37 pesos.

Si obtuviste un crédito antes del 12 de febrero de 2025, el monto de Equipa tu casa se te entregará en dos tarjetas:

Tarjeta 1: Se deposita el 80% de los recursos, los cuales podrán usarse para comprar materiales o equipamiento en los comercios autorizados.

Tarjeta 2: Se depositará el 20% restante para el pago de mano de obra.

*Si decides que no quieres utilizar la segunda tarjeta para el pago de mano de obra, también podrás utilizarla para pagar en los comercios autorizados.

*Si obtuviste un crédito a partir del 12 de febrero de 2025, recibirás un correo con información sobre cómo utilizarlo para compras en el comercio de tu preferencia. Espera indicaciones sobre esta modalidad.

Pasos a seguir para realizar el trámite:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit.

Precalifícate.

Elige la opción Crédito Infonavit o Infonavit Total, para adquirir una vivienda nueva o existente.

Integra el expediente con todos los documentos requeridos.

Solicita Equipa tu Casa, al momento de solicitar el crédito para comprar vivienda.

Formaliza el crédito ante notario.

Una vez firmadas las escrituras:

a. Si obtuviste un crédito antes del 12 de febrero de 2025

I. Solicita la entrega de tus tarjetas: comunicándote al Centro de Contacto (55) 6266 2453 para acordar fecha y lugar de entrega.

II. Luego de la entrega de las tarjetas, llama nuevamente para activarlas.

b. Si obtuviste un crédito posterior al 12 de febrero de 2025

I. Recibirás un correo donde se te brindará más información sobre cómo disponer del recurso para uso en el comercio de tu preferencia.

Para más información ingresa: https://infonavitfacil.mx/equipa-tu-casa/

MV