Martes, 02 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago HOY 2 de septiembre

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar

Por: El Informador

Aquí te compartimos el calendario completo de los pagos de la Pensión Bienestar. ESPECIAL / BANCO BIENESTAR

Aquí te compartimos el calendario completo de los pagos de la Pensión Bienestar. ESPECIAL / BANCO BIENESTAR

A través de X, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

LEE: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su depósito la semana del 1 al 5 de septiembre

El depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio del Banco del Bienestar. La dispersión comenzó ayer lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”.

Para hoy martes 02 de septiembre, los pagos corresponden para los apellidos con letra “B”.

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL 
ESPECIAL 

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados 3,200 pesos.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.

Programa - Monto

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6,200
Pensión de Personas con Discapacidad - $3,200
Pensión Mujeres Bienestar - $3,000
Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones