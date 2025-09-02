Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago HOY 2 de septiembre

A través de X, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio del Banco del Bienestar. La dispersión comenzó ayer lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”.

Para hoy martes 02 de septiembre, los pagos corresponden para los apellidos con letra “B”.

Aquí te compartimos el calendario completo:

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados 3,200 pesos.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.

Programa - Monto

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6,200

Pensión de Personas con Discapacidad - $3,200

Pensión Mujeres Bienestar - $3,000

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

