Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 2 de septiembre

Frutas, verduras y carnes tienen cada semana su día de rebajas en el Martes de frescura de Walmart. Este 2 de septiembre, productos básicos de la cocina como el jitomate, la cebolla y la papa están incluidos en el catálogo de ofertas. Además, ya es posible encontrar alimentos de temporada como mandarinas y tunas, además del tradicional pan de muerto.

Las promociones Martes de Frescura en Walmart son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales de la cadena como en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.

En esta temporada de regreso a clases, la tienda también ofrece bonificación de 150.00 pesos en la compra de 500.00 pesos en la compra de productos del departamento de papelería.

Además, descuento de 80.00 pesos en la compra de 450.00 pesos en productos seleccionados de Persil, 1-2-3 y Más; así como hasta 30 % de descuento en artículos de cuidado facial y para bebés.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 34.90 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 19.90 pesos por kilo.

Ciruela: 59.00 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Chile poblano: 29.90 pesos por kilo.

Durazo amarillo: 49.90 pesos por kilo.

Jícama: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.

Kiwi verde: 59.00 pesos por kilo.

Lechuga romana: 19.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Mandarina: 49.90 pesos por kilo.

Mango paraiso: 29.90 pesos por kilo.

Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 29.90 pesos por kilo.

Melón chino: 29.90 pesos por kilo.

Nectarina amarilla: 49.90 pesos por kilo.

Papa blanca: 19.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Pera Bartlett: 29.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 29.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 8.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Tuna blanca: 29.90 pesos por kilo.

Uva red globo: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados