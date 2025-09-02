Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 2 de septiembre

Frutas, verduras y carnes tienen cada semana su día de rebajas en el Martes de frescura de Walmart. Este 2 de septiembre, productos básicos de la cocina como el jitomate, la cebolla y la papa están incluidos en el catálogo de ofertas. Además, ya es posible encontrar alimentos de temporada como mandarinas y tunas, además del tradicional pan de muerto. Las promociones Martes de Frescura en Walmart son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales de la cadena como en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.En esta temporada de regreso a clases, la tienda también ofrece bonificación de 150.00 pesos en la compra de 500.00 pesos en la compra de productos del departamento de papelería.Además, descuento de 80.00 pesos en la compra de 450.00 pesos en productos seleccionados de Persil, 1-2-3 y Más; así como hasta 30 % de descuento en artículos de cuidado facial y para bebés.Frutas y verdurasCarnes y pescados