Esta es la primera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verdaduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Plátano por kilo a $9.80 pesos

Papa blanca por kilo a $19.80 pesos

Calabaza italiana criolla por kilo a $29.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $34.80 pesos

Manzana royal bolsa a $34.80 pesos

Melón chino por kilo a $19.80 pesos

Piña gota miel por kilo a $29.80 pesos

Zanahoria por kilo a $14.80 pesos

Naranja por kilo a $32.80 pesos

Aguacate hass malla por $34.80 pesos

Zanahoria baby vegetalistos por $29.80 pesos

Blueberries charola a $49.80 pesos

Col blanca por kilo a $21.80 pesos

Ajo por kilo a $119 pesos

Tomatillo verde sin cáscara por kilo a $32.80 pesos

Nopal entero por kilo a $36.80 pesos

Uva roja por kilo a $29.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Pierna de cerdo de hueso congelada a $68.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Menudo de res panza por kilo a $109 pesos

Pierna de cerdo sin hueso fresca por kilo a $108 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $158 pesoso

Filete basa rojo por kilo a $73.90 pesos

Filete salmón chileno por kilo a $349 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

