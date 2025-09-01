Jalisco captó más de 933 millones de dólares (mdd) en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2025 de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

La cifra reportada en IED ubica a Jalisco como la séptima entidad federativa con mayor captación de inversión extranjera en el país, con un aumento de 4.5% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron inversiones por 892.9 millones de dólares.

Por tipo de inversión, destaca el rubro de nuevas inversiones con la captación de 204.6 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 435% frente al primer semestre de 2024, cuando se reportaron 38.25 mdd en cifras originales. En este rubro, Jalisco ocupa el quinto lugar nacional.

En cuanto a la procedencia, los cinco principales países que más contribuyeron a la IED en Jalisco fueron Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y Canadá.

Destaca la incorporación de nuevos países inversionistas como Nueva Zelanda y Singapur.

Por sector económico, durante los primeros seis meses de 2025, las industrias manufactureras recibieron la mayor participación de IED con 76%, seguido por el sector de agricultura con 6.2%, y servicios de alojamiento con 5.3% del total de Inversión Extranjera Directa.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que encabeza Cindy Blanco reafirmó su compromiso de brindar acompañamiento integral a las nuevas empresas que buscan instalarse en el Estado.

MF