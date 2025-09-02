Martes, 02 de Septiembre 2025

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 2 y 3 de septiembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 2 y 3 de septiembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 2 y 3 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Plátano Chiapas a $23.90 pesos el kilo.
  • Tomate Saladet a $22.50 pesos por kg.
  • Cebolla blanca a $29.50 el kilo.
  • Papa blanca a $35.90 pesos el kilo.
  • Limón sin semilla en $22.50 el kilo.
  • Calabaza italiana a $24.50 por kg.
  • Aguacate Hass en malla a $39.50 pesos.
  • Pepino verde a $19.90 el kilo.
  • Manzana roja mediana a $29.90 el kg.
  • Tomate verde a $38.90 el kilo.
  • Nopal en $36.50 pesos por kg.
  • Melón chino a $29.50 el kilo.
  • Manzana Golden chica en bolsa a $37.90 pesos el kilo.
  • Apio a $26.51 pesos el mazo.
  • Manzana Golden mediana a $46.90 el kilo.

