Noches Moradas Suburbia 2025: estas son las fechas oficiales y promociones

Las Noches Moradas de Suburbia se consolidan como uno de los momentos de venta más esperados por los consumidores mexicanos. Este evento especial, que generalmente se extiende durante un fin de semana, está diseñado para que los clientes puedan adquirir ese artículo que llevan tiempo buscando, renovar su guardarropa o darle un nuevo aire a sus espacios del hogar con las mejores promociones y opciones de financiamiento disponibles. Es la oportunidad perfecta para consentirse a sí mismo o a sus seres queridos .

La gran noticia es que el momento de la campaña de Aniversario de Suburbia ya tiene fecha: las Noches Moradas de Suburbia se llevarán a cabo del 17 al 19 de octubre de 2025. Marca tu calendario, ya que durante estas 72 horas podrás acceder a una amplia gama de categorías y marcas, todas respaldadas por la tranquilidad de la Garantía Suburbia.

Descuentos y promociones imperdibles

Para la edición de octubre, Suburbia ha revelado una serie de ofertas que resultan altamente atractivas en diversas categorías clave. Si estás pensando en mejorar tu descanso, la promoción de hasta 50 % de descuento en colchones más 18 meses sin intereses es una oportunidad inmejorable .

Para los amantes de la tecnología y el entretenimiento en casa, habrá hasta 40 % de descuento en artículos de audio y video, más 12 meses sin intereses , ideal para actualizar tu televisor o sistema de sonido. La renovación del hogar también se extiende a la cocina, con artículos de cocina con hasta 25 % de descuento . Incluso para quienes buscan un nuevo medio de transporte, hay atractivas ofertas con hasta 32 % de descuento en motocicletas y 12 meses sin intereses . Estas promociones especiales están pensadas para maximizar tu poder de compra.

Comodidad de compra y horarios extendidos

Suburbia ha facilitado la experiencia de compra para adaptarse a cualquier estilo de vida. Puedes aprovechar las Noches Moradas donde mejor te convenga:

En tiendas físicas : visita tu sucursal favorita de Suburbia. Recuerda que, aunque el nombre evoca la noche, puedes aprovechar las ofertas dentro de los horarios regulares. ¡Atención! Suburbia ha anunciado que, durante esta campaña especial, algunas tiendas tendrán horarios extendidos para que tengas más tiempo de encontrar y adquirir tus productos favoritos.

: visita tu sucursal favorita de Suburbia. Recuerda que, aunque el nombre evoca la noche, puedes aprovechar las ofertas dentro de los horarios regulares. En Línea (Web y App): si prefieres la comodidad de tu hogar, el sitio web oficial y la app de Suburbia están disponibles las 24 horas del día, los tres días del evento.

Además, al realizar tus compras en línea, la tienda te ofrece el beneficio de Envío Gratis sin mínimo de compra. O si eres de los que prefiere asegurar sus productos en línea y recogerlos personalmente, puedes utilizar el práctico servicio de Click & Collect en tu tienda más cercana.

