Cada vez está más cerca el inicio de la Copa Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá , por lo que las y los aficionados se encuentran ansiosos por adquirir entradas para este evento deportivo internacional, pero esto podría complicarse para algunos usuarios.

La Federación Internacional de Futbol (FIFA) ha sorprendido a varios de los fanáticos del balompié con la noticia de que el número de cuenta de su tarjeta no fue seleccionada en el sorteo preferente para titulares de Visa.

" Lamentablemente tu suscripción no fue exitosa y no se te ha asignado ningún horario para comprar boletos durante esta fase de venta ", fue el mensaje que varios usuarios recibieron con respecto al proceso de la compra de boletos para el torneo en 2026.

¿Y ahora cómo podré comprar boletos para el Mundial 2026?

En la página oficial de la FIFA se informó con anterioridad que el período de participación en el sorteo preferente para clientes Visa se llevó a cabo desde el 10 al 19 de septiembre de 2025. La segunda fase de venta de boletos es se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre de 2025 y, al igual que la primera fase, esto implicará un proceso de solicitud seguido de una selección aleatoria.

Los solicitantes seleccionados recibirán una franja horaria designada para comprar entradas, sujeta a disponibilidad y a los términos y condiciones aplicables.

La última oportunidad en la que los aficionados podrán comprar boletos para este evento deportivo se llevará a cabo cuando se acerque el torneo, momento en el cual las y los amantes del balompié podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada.

Hasta el momento, varios usuarios de redes sociales han manifestado su inconformidad y frustración con respecto a esta dinámica por parte del organismo de futbol internacional, mientras que muchos otros celebran desde sus cuentas de X haber sido seleccionados en dicho sorteo.

Te puede interesar: Este es el avance en la reapertura de puentes en estados afectados por lluvias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF