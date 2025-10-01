Estas son las mejores promociones por el Día Internacional del Café 2025

El Día Internacional del Café comenzó su historia el 1 de octubre de 2015. Desde ese momento, los 77 miembros pertenecientes a la Organización Internacional del Café (ICO) celebran este día.

A ellos se les unen decenas de asociaciones cafeteras en todo el mundo con el mismo fin: disfrutar la pasión, el amor, el cariño, tradición y cultura alrededor del café, de acuerdo con la página de Nescafé.

Asimismo, la ICO, ha creado diferentes campañas en este día con el objetivo de promover el café.

Promociones por el Día del Café:

Para este día hay una serie de promociones en tiendas como Tim Hortons, Krispy Kreme, OXXO, 7Eleven, Starbucks, entre otras.

Tim Hortons: Durante todo el 1 de octubre, esta marca tendrá 2×1 en café americano chico, oferta que aplica solo al comprar en tienda o a través de Drive Thru en tiendas de Monterrey, Saltillo, Querétaro, CDMX, Estado de México, Torreón y Durango, hasta agotar existencias.

7eleven: Para celebrar el Día del Café, esta tienda de conveniencia pone a tu disposición relleno gratis de café Select americano o capuchino, ya sea frío o caliente. Estará vigente solo este miércoles 1 de octubre.

Krispy Kreme: Del 1 al 3 de octubre, en la compra de cualquier dona, llévate por solo $15 pesos, un café americano o un capuchino chico. Esta promoción estará disponible en todas sus tiendas de México.

OXXO: En sus más de 24 mil puntos de venta a nivel nacional, la tienda de conveniencia regalará un café americano frío grande o caliente mediano Andatti, según el que elijas.

Starbucks: Durante este 1 de octubre, al comprar cualquier bebida en tamaño grande o venti, podrás llevarte un vaso conmemorativo por solo $29 pesos adicionales.

