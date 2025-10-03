Liverpool tiene estas laptops con 40% de descuento por la Venta Nocturna

Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del año este viernes 3 de octubre, como parte de las actividades por su aniversario. Las ofertas estarán disponibles en diferentes horarios según el canal de compra.

Las promociones en línea —tanto en la web como en la app— estarán activas desde las 00:00 horas. En el caso de las tiendas físicas, la jornada arrancará a partir de las 11:00 de la mañana.

Uno de los productos más buscados en estas ventas son las laptops, por eso aquí te compartimos algunas marcas con 40% de descuento.

Laptops en descuento durante la Venta Nocturna Liverpool

HP Laptop 2 en 1 15-FH0023DX, pantalla Full HD de 16 pulgadas, AMD Ryzen 7, AMD Radeon, 16 GB RAM, 512 GB SSD. Precio anterior: 17 mil 999 pesos; precio actual: 10 mil 799 pesos.

Dell Laptop Inspiron 3525, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, AMD Ryzen 5, gráficas integradas, 8 GB RAM, 512 GB SSD. Precio anterior: 20 mil 499 pesos; precio actual: 9 mil 199 pesos.

HP Laptop 240 G10 (13.ª generación) silver, pantalla Full HD de 14 pulgadas, Intel Core i3, Intel UHD, 12 GB RAM, 512 GB SSD. Precio anterior: 14 mil 999 pesos; precio actual: 8 mil 999 pesos.

Lenovo Ideapad 1 Touch, laptop de 15.6 pulgadas Full HD, AMD Ryzen 3, AMD Radeon, 8 GB RAM, 256 GB SSD. Precio anterior: 14 mil 999 pesos; precio actual: 8 mil 999 pesos.

HP 240 G9, laptop de 14 pulgadas HD, Intel Core i3, Intel UHD, 8 GB RAM, 256 GB SSD. Precio anterior: 11 mil 999 pesos; precio actual: 7 mil 199 pesos.

Para conocer más descuentos en laptops ingresa aquí.

Este tipo de eventos suele incluir rebajas especiales, facilidades de pago y beneficios con distintos bancos. La cadena organiza varias ediciones durante el año, y esta corresponde a la tercera programada para 2025.

