Liverpool tiene estas laptops con 40% de descuento por la Venta Nocturna

Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del año este viernes 3 de octubre, como parte de las actividades por su aniversario. Las ofertas estarán disponibles en diferentes horarios según el canal de compra.Las promociones en línea —tanto en la web como en la app— estarán activas desde las 00:00 horas. En el caso de las tiendas físicas, la jornada arrancará a partir de las 11:00 de la mañana.Uno de los productos más buscados en estas ventas son las laptops, por eso aquí te compartimos algunas marcas con 40% de descuento. Para conocer más descuentos en laptops ingresa aquí.Este tipo de eventos suele incluir rebajas especiales, facilidades de pago y beneficios con distintos bancos. La cadena organiza varias ediciones durante el año, y esta corresponde a la tercera programada para 2025.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS