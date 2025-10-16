Buen Fin 2025: Proponen abrir espacios para emprendedores y "nenis"

La diputada local de Morena Elizabeth Mateos presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a las 16 alcaldías de la Ciudad de México que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), habiliten, durante El Buen Fin, espacios públicos comunitarios en sus explanadas, plazas y puntos de alto tránsito que permita garantizar la participación de personas emprendedoras, pequeños comerciantes y las nuevas emprendedoras de negocios por internet, conocidas como “nenis”.

La legisladora recordó, que del 13 al 17 de noviembre se realizará El Buen fin, en el que millones de familias mexicanas saldrán a buscar las mejores ofertas; sin embargo, lamentó que pequeños comerciantes, emprendedores de barrio y las nuevas emprendedoras por internet quedarán excluidas de participar si no pagan espacios en bazares privados, en los que “muchas veces, no venden nada y terminan perdiendo más de lo que ganan, es un albur en el que siempre arriesgan su inversión”.

Por ello propuso que durante El Buen Fin la Ciudad de México, a través de las 16 alcaldías y en coordinación con la Sedeco, habiliten espacios gratuitos, dignos y accesibles en explanadas, plazas y paraderos del transporte público.

“El Buen Fin mueve miles de millones de pesos, pero la mayor parte se concentra en las grandes cadenas, mientras que quienes trabajan en lo local , los pequeños comerciantes, los emprendedores y las nenis, cargan con todo el esfuerzo y se quedan con poco, eso tiene que cambiar”, planteó.

Y añadió: “Hagamos que este Buen Fin también sea el Buen Fin de nuestra gente, el Buen Fin de los barrios, el Buen Fin de las nenis y de todos los emprendedores que día a día trabajan por esta ciudad, porque cuando apoyamos a nuestra gente, la ciudad no solo vende más: la ciudad florece”.

