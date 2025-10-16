Si estás buscando surtir artículos esenciales para tu rutina diaria, esta es una excelente oportunidad. En esta ocasión, Farmacias Guadalajara ofrece descuentos de hasta 30% en productos de higiene y cuidado personal, ideales para apoyar tu economía y ayudarte a adquirir lo que necesitas sin gastar de más.

Desde artículos de higiene diaria, cuidado corporal, productos dermatológicos y accesorios personales, hasta complementos indispensables del día a día, los precios rebajados están pensados para ajustarse a distintos presupuestos.

Ofertas hoy, 15 de octubre en Farmacia Guadalajara

Desodorantes CLEAN & DRY

Presentaciones varias (spray, roll-on, barra)

Toallas húmedas CONFIABLE

C/25 pz

C/75 pz

SMUDY’S C/20 pz

Cepillos e hilos dentales ORAL-B

Excepto packs, stages y cepillos Pro

Tratamientos capilares o shampoo y acondicionador 400 ml

Incluye marcas:

Herbal Essences

Pantene

Head & Shoulders 375 ml

Excepto packs y cremas para peinar

Toda la línea BENZAL o JUST FOR MEN

Excepto Gynostat

Toda la línea FIXAGEL

Productos en gel e hidratación infantil/adulto

Shampoo SENSAVAL

Presentaciones de 350 ml y 700 ml

Línea JALOMA

Excepto labial

Rastrillos Prestobarbas

Con 4 oz

Miss V

Con 2 pzs

40 meses desechables

Excepto packs

Toda la línea SABA

Toallas femeninas y protectores diarios

Rastrillos RASER

Excepto:

Mango reutilizable

Piel sensible

Surferos

Plus

Ultra5

Toallas Naturella y pantiprotectores Always y Naturella

Excepto packs

Toda la línea NUVEL

Presentaciones variadas (shampoo, gel, cremas, jabón líquido, etc.)

Jabones PALMIRA

150 g

Excepto packs

Línea del Indio Papago

Shampoo, tratamientos capilares y productos naturales (presentaciones variadas)

Las promociones pueden variar dependiendo del canal de compra, ya que algunos precios son exclusivos para venta en línea, mientras que otros pueden aplicar únicamente en tienda física.

Además, el costo final puede cambiar según la zona geográfica o disponibilidad en sucursal.

Por ello, te recomendamos revisar los términos y condiciones.

Mantente atento a las fechas de vigencia y a las restricciones que puedan existir en productos seleccionados.

Si deseas ver más promociones, puedes consultar directamente su sitio web o aplicación oficial.

